La nueva naturalización de la violencia

Luego fue el turno de Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio kirchnerista. “Yo creo que (Milei) se va a deprimir rápido porque es una buena persona. En las primeras reuniones de Gabinete primero va a evitar hacer esto. Después se va a enfermar. Y va a llegar un momento en el que va a venir la asamblea legislativa”, auguró. “Ahí empieza lo grave, porque si sigue (Mauricio) Macri, ese sí es de verdad. Y hoy no hay otro que Macri, porque no está Cristina. No hay nadie en el peronismo que saque la cabeza”, diagnosticó. Y entonces, dio un mensaje esperanzador. Sólo para un sector del PJ, eso sí: “Tenemos que reorganizarlo y que aparezca alguien. Tenemos tiempo: seis meses”.