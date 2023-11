Narcotráfico, informe especial: "Desde el cielo caen cosas malas"

El camino alternativo que conduce a Agua Amarga no es tortuoso, está muy bien consolidado. No hay bobadales (cúmulos de tierra suelta que cuando llueve se hacen intransitables), tampoco ripio, sino gravas que le dan más firmeza aún. Es recto y por sectores tiene el doble de ancho que la ruta 38. Es el sueño para cualquier agricultor, ya que podría sacar sin inconvenientes su producción, algo que prácticamente no existe en Agua Amarga. “La principal actividad en la zona es la ganadería. Pero está muy mal. Por la sequía los animales no tienen qué comer y la zona de pastoreo cada vez es más chica por el avance de las fincas”, explicó Valdivia. “La gente viene de afuera, dice que compró la tierra, le pone alambrado y desmonta. Pero no contratan a nadie de aquí, ellos traen sus trabajadores”, agregó Fernando Güanco.