El brasileño Rodrygo hizo una seria denuncia luego de su cruce con Lionel Messi

En esos comentarios, hay algunas expresiones racistas que incluye emoticones de mono y bananas. "Los racistas están siempre en guardia. Mis redes sociales han sido invadidas con ofensas y todo tipo de absurdos", denunció.

"Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos hacerlo, si vestimos algo que les molesta, si no agachamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que ellos creen son sólo suyos, los racistas entran en acción con su comportamiento criminal", añadió.