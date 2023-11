Otra renuncia en La Libertad Avanza: uno de los asesores clave de Milei anunció que se va

Por su parte, Carolina Píparo no será la futura titular de la Anses, como se preveía. En su lugar sería designado Osvaldo Giordano, ex ministro de Economía de Juan Schiaretti. Desde el equipo de la ex candidata a gobernadora bonaerense se habían llegado a difundir un comunicado que anunciaba la transición con la directora ejecutiva del organismo previsional, Fernanda Raverta.