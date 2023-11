Omodeo: “Tenemos que saber que se vienen momentos complicados, porque estamos muy mal”

De igual manera, pidió al Ejecutivo provincial que “no sea cosmético, que no sea sólo discurso”. “Las reformas son profundas; empecemos por la electoral. Esto es la nada misma si no vamos hacia un sistema distinto, a diagramar la provincia de una manera diferente. No va a servir de nada si no cambia la forma en que votamos, los acoples, la impresión de boleta”, criticó Omodeo.