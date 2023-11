China-Taiwán, ese “asunto” de los EEUU

No tiene parangón la accion terrorista del 7 de octubre contra israelíes del sur y algunos visitantes. Netanyahu, pese a que su reacción fue como se suponía, por la magnitud y las características dantescas del daño, sólo atinó a clamar “venganza”. Lo que nadie aún explica, ni desde Israel ni desde otros observadores de la acción masiva terrorista, es por qué la reacción de la Fuerzas de Defensa Israelí demoraron angustiosos y torturantes dos días para expulsar a los terroristas que todavía operaban criminalmente en suelo israelí. La acción de “venganza” se sitúa en el territorio de Gaza encaminada para hallar y abatir a los integrantes de la célula terrorista de Hamas, su brazo armado, las Brigadas Ezzedin Al-Qasam, Claro que para ello, en una zona poblada de alta densidad (5.500 habitantes por km2) si no se respeta a los no combatientes, a las mujeres y a los niños y sus viviendas, se engrosan dramáticamente las cifras. Una de ellas, la que indican los niños muertos oscila entre 3.000 y 4.0000 hasta ahora. Tomando la cifra intermedia (3.500) equivaldrían a que el alumnado de veinte escuelas como las de nuestra ciudad resultasen muertos.