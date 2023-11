Elecciones, EN VIVO: con el 99,12% de las mesas escrutadas, Milei obtuvo casi el 56% de los votos y es presidente electo

22:07 hs

Macri celebró la victoria de Milei

"La mayoría de los argentinos hoy se expresó de forma contundente eligiendo el cambio y rechazando la continuidad. Felicito a Javier Milei por representar con valentía la voluntad de avanzar y prosperar que vive en el corazón de los argentinos", escribió el ex presidente Mauricio Macri.

Y añadió: "Milei supo escuchar la voz de los jóvenes y el hartazgo de millones de personas postergadas y empobrecidas. No hay dudas de que hoy comienza una época. Eso nos da esperanza. Pero las responsabilidades del desastre económico producido por el gobierno actual, especialmente por la gestión de Massa, no pueden ser exoneradas tan fácilmente cuando entregan un país quebrado. No podemos aceptar en silencio que el culpable se despida como salvador. El nuevo gobierno de Milei necesitará apoyo, confianza y paciencia de todos nosotros. Lo que vaya a pasar dependerá de su gestión y de la convicción que mantengamos los argentinos de no ceder ante la lucha que significará cambiar de verdad. Nos espera un futuro espectacular, de crecimiento, trabajo, estudio y libertad".