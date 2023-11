Los Pumitas M19 de Galindo golearon a Chile

El combinado argentino desde el kick-off impuso condiciones y tomó el control del juego. En ese contexto de supremacía, no encontró mayores dificultades para apoyar cuatro tries durante el primer capítulo y decretar una distancia en los números determinantes. En el segundo período, el panorama no cambió y la selección nacional siguió como dominador; en el primer cuarto de hora, consiguió tres nuevas conquistas (Aguilar, Benjamín Elizalde y Santino Zangara) para establecer un inapelable 47-0. Las modificaciones en ambos equipos no cambiaron la situación, y el conjunto argentino extendió su control hasta el epílogo. En total, la selección argentina marcó una decena de tries, y se vieron positivos rendimientos individuales.