Balotaje 2023: "Hagamos el psicotécnico los dos", ¿el momento de más tensión en el Debate presidencial?

Seguidamente, Massa le lanzó un desafío: "Hagamos el psicotécnico los dos, que te negaste". Su contrincante en el debate lo desmintió: "Yo no me negué, dije que estaba dispuesto. Cómo me voy a negar si cada vez que entré en una empresa lo tuve que hacer. Vos que viviste siempre del Estado no lo hiciste nunca".