Conmoción en el fútbol europeo: un jugador cayó al suelo y murió en la cancha

En 2022, en una entrevista con el medio suizo Neue Zürcher Zeitung, el ghanés afirmó que no temía morirse jugando. “Si muero, esa es la voluntad de Dios. Me voy y punto. Olvidado. La gente a mi alrededor estará triste durante unas horas, o tal vez incluso unas semanas. Pero lo superarán y seguirán adelante. No vivo mi vida para complacer a las personas. Solo a Dios”, indicó.