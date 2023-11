Nueva crisis por el basural en El Mollar

Pero la tarea se demoró. Con el fin de la temporada de verano, el problema tuvo menor visibilización y pese a que en teoría iba a haber maquinaria permanente y un programa para el manejo de los residuos, no hubo prácticamente cambios. Entonces se había anunciado que había siete terrenos probables para instalar la planta, y uno de ellos prácticamente definido. “Está totalmente lejos de la villa, un lugar donde no hay población. Pero hay que elevar la energía eléctrica, consolidar un camino, es un proceso”, informó un funcionario. A ello había que agregar los estudios ambientales. Al parecer, no se avanzó demasiado en las tratativas. “La definición del problema está en la Secretaría de Medio Ambiente y la comuna no recibió hasta ahora, de esa dependencia, una resolución vinculada al sitio en que se instalaría el nuevo vaciadero. Nosotros hicimos una propuesta, pero no prosperó”, dijo en septiembre a LA GACETA la encargada del mantenimiento de la planta.