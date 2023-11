Cartas de lectores IV: Argentina o Venezuela

La alternativa electoral de noviembre nos plantea un desafío: seguir siendo Argentina o -renunciando a nuestra historia- encaminarnos a Venezuela. Es así de simple. Es así de trascendente. En octubre voté a la Sra. Bullrich, quien no alcanzó la adhesión de muchos electores, especialmente no peronistas. Claro ejemplo lo representó una considerable parte del radicalismo que, al considerarse una amplia amalgama de ideas distintas, no logró nunca ponerse de acuerdo para alcanzar el poder y gobernar. En relación a ello es que al único que respeto es al Dr. Illia; y al Dr. Balbín, como uno de sus preclaros dirigentes. Para conocimiento -en especial de los jóvenes- el padre de la Democracia se llama Juan Bautista Alberdi, no otro. Los que votamos a Bullrich o a Milei representamos a los argentinos que queremos recuperar la Patria. Con distintas tonalidades, ambos buscan el verdadero cambio que nos haga superar al “animal mitológico”, como definió el ex presidente uruguayo Pepe Mujica al peronismo. Peronismo tránsfuga que reniega e incumple el Preámbulo Constitucional: “…con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad…”. Su único y último interés es hacerse del poder y de las riquezas de nuestro suelo que pertenecen a los 47 millones de argentinos. Lo logran deshumanizando al individuo hasta hacerlo sentir que su persona no tiene valor alguno al privarla de educación y cultura del trabajo; y a la que después le da un puñado de monedas exigiéndole que se lo agradezca a través de su voto. Otro sector prendido al peronismo lo constituyen los empresarios prebendarios del Estado, los sindicalistas (no los sindicatos), los oportunistas de cualquier pelaje que, mientras la pobreza alcanza al 63% de los menores de 14 años disfrutan su dinero mal habido en yates lujosos en la Marsella mediterránea o descansan plácidamente en los hoteles del Calafate. No importa a quienes votamos en las generales. Importa a quién votaremos en el balotaje. En esta oportunidad elegiremos entre el futuro promisorio de nuestros hijos y nietos, o el futuro apocalíptico de nuestros hijos y nietos. El primero, con todas las diferencias y divergencias que podamos sentir, nos llevará a recuperar Argentina. El otro encamina sus pasos para que los 46,5 millones del país tomen rumbo a Venezuela. Por supuesto que los cinco que quedan para completar la totalidad de los habitantes argentinos, son los de los yates, los hoteles, las fortunas conseguidas con aberrantes hechos de corrupción estatal. El 19 de noviembre elegiremos Argentina o Venezuela. Depende del ciudadano, no del candidato.