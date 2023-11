El radical José Seleme afirmó que su espacio no apoya a Javier Milei ni a Sergio Massa

Esta mañana, en LG Central, Seleme -uno de los fundadores- habló sobre su espacio político y dejó en claro que ellos "no apoyarán ni a Javier Milei ni a Sergio Massa en el balotaje del 19 de noviembre", pese a que algunos radicales sí lo harán. "No me siento identificado para nada con ninguno; y a mucha gente le pasa lo mismo. No me identifico en lo más mínimo y no tengo punto de coincidencia con ninguno de los dos", comentó.