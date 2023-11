Cartas de lectores II: Expectativas en la crisis

Para las facultades de Psicología, Sociología, Ciencias Políticas, Abogacía, entre otras tanto nacionales como internacionales, el tema de la República Argentina es extraordinario por la amplitud y profundidad de circunstancias por las que atraviesa, incluyendo el período final de este último gobierno que termina con la elección de los próximos días. Han desaparecido, al menos del ámbito de la información, el Presidente de la Nación, la vicepresidenta y los ministros, a excepción del abogado que funge de ministro de Economía, quien a su vez es el candidato a la presidencia; de lo contrario tal vez tampoco ocuparía la palestra. Se han tejido innmerables especulaciones en torno a los resultados de las elecciones primarias y la primera vuelta de la votación presidencial, pero no hay una sola sensata con argumento lógico. Se dice, por ejemplo, porque quienes ganaron ampliamente en el exterior fueron desplazados en medio nacional. Para la segunda vuelta (Art. 96 y 97 de la Constitución) se han desatado multiplicidad de versiones, amén de opiniones descalificantes, dado que no se han sintetizado las propuestas que sean asequibles a la comprensión, incluso de los analfabetos. Otros países de Indoamérica en estado también en la vorágine comicial sin que las más altas autoridades se hallen ausentes; muy por el contrario, han estado presentes y atentas al desarrollo de las gestiones políticosociales relacionadas con la economía y los planes de gobierno, dado que el movimiento de las tiendas políticas moviliza a los ciudadanos en función de apego, rechazos o controversias. En los en los otros lugares sudamericanos también se han suscitado situaciones de riesgo en materia de precios por las variaciones internacionales de los grandes productores a lo que se suma la beligerancia oriental que desata muerte y destrucción. Empero, en Argentina el costo y los costes son mayúsculos por los índices de inflación y el grado de recesión registrados en los últimos tiempos. Se destaca en este torbellino el sol que están cumpliendo la noticia preparada por teléfonos móviles que disponen de programas diversos y de fácil acceso, pero que muchos casos desorientan, provocando desconcierto y ansiedad. Ante esta situación se nota la mencionada ausencia de un sistema de información oficial exento de carisma eleccionario que facilite la continuidad diaria. Hay una marcada anomia, es decir, ausencia de normas sociales que suele desembocar en la denominada “ley de la selva“. Felizmente queda poco tiempo de espera para la otra versión de la vida ciudadana, con la esperanza de que los habitantes de esta nación cumplan con su deber de acudir a las urnas, dando a conocer en forma secreta su decisión, tal como lo estipula el artículo 37 de la Constitución, y no carguen con la responsabilidad a otra persona por la mala elección; si el resultado no se enmarca en el proceso de mejoramiento y crecimiento que se requiere para reducir la contraída inflación con recesión.