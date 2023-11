¿Cómo usan las redes sociales los alumnos de las escuelas de la UNT?

Más adelante, en la pregunta 18 –“¿Querés decirnos algo más sobre las redes sociales o sobre alguna actividad que te gustaría para trabajar este tema?”, tras una cantidad de respuestas con “no”, uno dice “me gustaría aprender a ser influencer”, otro advierte que “algunas veces la gente crea cuentas falsas para engañarte o hacerte creer algo”. Un estudiante responde en extenso “que la gente es muy exagerada al momento de hablar de las redes sociales. Pienso que si se ponen a decirme cinco peligros de las redes sociales yo les podía dar en menos de 10 segundos una solución clara y sencilla, ya que las apps las desarrollaron por una razón, y es para evitar esos conflictos. Aquí tres ejemplos: 1) Bullying y ciberacoso: bloquear a esa persona y olvidarse de ella. 2) Rastreo de localización y doxeo: no subir contenido que contenga información de eso. Y en mi opinión, si de todas maneras se sube ese contenido, ‘es responsabilidad de los padres y qué tan atentos están a sus hijos en ese aspecto’. Y respecto de todas esas ‘campañas de protección contra menores en las redes´, o así, pienso que siendo eso responsabilidad de los padres, en realidad tendría que ser una ‘campaña en contra de la mala educación que reciben los hijos de sus padres’. 3) dependencia y tiempo perdido: tener una mejor atención en tu organización de vida, y plantearte alguna vez si eres feliz viviendo en las condiciones en que vives y si te hace bien. Si no, cambiar lo necesario. Además me parece que las redes sociales para alguien de edad tan pequeña como gente como yo mis compañeros, están parea consumir contenido, no para ‘crear contenido. Más allá de que una situación así seguramente daría cringe por el tipo de contenido ‘creado y publicado, me parece que los principales problemas cibernéticos empiezan a raíz de la nefasta creación de contenido de los menores”.