Messi sigue siendo el mejor de todos los tiempos

Galeano añadió: “me gusta Messi porque él no cree que sea Messi”. Cuando se le preguntó sobre el comentario de Galeano, Messi respondió: “solo intento seguir haciendo mi trabajo y disfrutar de lo que me pasa, de lo que hacemos y de lo que logramos cada día. No hay tiempo para sentarse y pensar en lo que has estado haciendo porque todo sucede muy rápido: tan pronto como una cosa termina, otra comienza…”