Horóscopo chino: las predicciones de Ludovica Squirru para el mes de noviembre

Es posible que las serpientes tengas reacciones tempestuosas o impulsivas que podrían meterlas en problemas graves. Para evitar accidentes o roces con la ley es recomendable que no beban ni conduzcan, que no confien en desconocidos y sobre todo, que no se arriesguen en ningún momento, porque aún estando sobrias podrían meterse en problemas con todo lo relacionado con maquinaria pesada y medios de transporte.