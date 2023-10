EN DIRECTO. Así regresó la democracia: la votación de 1983 como si ocurriera hoy

Después de 10 años de inactividad electoral, entre las 8 y las 18 de hoy se volverá a votar en todo el país, para elegir las autoridades constitucionales que conducirán los destinos de la Nación, tanto en el orden provincial como nacional. En esta provincia se presentan a las elecciones de 15 partidos y dos alianzas, que dividen su apoyo entre 15 candidatos a gobernador y 12 fórmulas presidenciales nacionales.

La votación

Para la votación de electores a presidente y vice, y diputados y senadores nacionales, la provincia es un solo distrito, mientras que para elegir electores a gobernador, diputados y senadores provinciales y concejales el territorio de Tucumán fue dividido en dos secciones: la sección 1 corresponde a la Capital, y la sección 2 abarca el interior provincial. En otro orden de cosas, el voto es obligatorio para todos los argentinos nativos a partir de los 18 años de edad y los extranjeros naturalizados argentinos a quienes se haya concedido la ciudadanía, siempre que figuren en el padrón electoral. Los que no cumplan con la emisión del voto serán sancionados con multas que van de 50 a 500 pesos argentinos.

Los únicos que estarán exentos de cumplir con el acto comicial, serán los mayores de 70 años; los enfermos que acrediten su imposibilidad ante el juez electoral; los que se encuentren a más de 500 kilómetros de la mesa que les corresponda y los que cumplan tareas vinculadas al servicio público durante el desarrollo del comicio.

Por otra parte, el ciudadano podrá votar presentando su libreta de enrolamiento; libreta cívica, y las mujeres, el documento nacional de identidad. De no poseer ninguno de estos documentos no podrá emitir su voto. Además, el ciudadano sólo podrá votar en la mesa en la que está inscripto según el padrón electoral.

612.446 electores

La cantidad de votantes en esta provincia será de 612.446 personas, según los últimos ajustes en el padrón electoral. Tal cantidad está integrada por 306.355 varones y 306.091 mujeres, para los que se habilitaron 1.338 mesas masculinas y 1.260 femeninas.

En capital votarán 116.679 varones y 133.068 mujeres; Lules, 9.953 y 9.312; Famaillá, 7.738 y 6.931; Monteros,16.437 y 15.671; Chicligasta, 16.922 y 16.252; Río Chico, 13.044 y 12.481; Alberdi, 6.844 y 6.390; La Cocha, 3.790 y 3.249; Graneros, 3.851 y 3.474; Simoca, 12.368 y 10.816; Leales, 17.095 y 15.804; Cruz Alta, 36.075 y 33.508; Burruyacu, 11.866 y 9.572; Trancas, 4.091 y 3.544; Yerba Buena, 8.964 y 8.567; Tafí Viejo, 17.118 y 17.288, y Tafí del Valle, 3.520 y 3.230.

Cómo votar

En esta provincia, el voto consta de 3 boletas con diferentes colores. La boleta blanca sirve para elegir los candidatos nacionales a electores a presidente y vice, y diputados nacionales; la celeste para los candidatos provinciales a electores de gobernador, senadores y diputados, y la amarilla, para candidatos a nivel municipal a concejales. Luego de presentar su documento y recibir un sobre con las firmas del presidente de mesa y de los fiscales, el ciudadano, ya en el cuarto oscuro, colocará en dicho recipiente, las boletas del o de los partidos de su preferencia, lo cerrará y lo introducirá en la urna.

Por último recibirá su documento con la constancia de haber votado. El voto emitido será válido cuando incluya boletas oficializadas, aun cuando tuvieren tachaduras, candidatos agregados o sustituciones. Será nulo cuando incluya boletas no oficializadas, leyendas de cualquier tipo o dos o más boletas de distinto partido para la misma categoría de candidatos.

También será nulo el voto que incluya objetos extraños con la boleta electoral. La impugnación se producirá cuando se cuestione la identidad del elector, derecho que poseen el presidente de mesa o los fiscales, si creen que hubiese falseado su identidad.

Se podrá votar por 6 partidos

Hasta seis combinaciones electorales pueden hacer los ciudadanos que votarán hoy, sufragando por otros tantos partidos políticos. Se puede votar por los candidatos a electores nacionales de un partido, de diputados nacionales de otro, de electores de gobernador de un tercero, de diputados provinciales de un cuarto, de senadores provinciales de un quinto, y por los candidatos a concejales de una sexta agrupación. Consecuentemente, las boletas pueden cortarse únicamente por las líneas de puntos, pero no se podrá tachar ninguno de los candidatos. Las tachas no son tomadas en cuenta y por lo tanto no invalidan el voto. Las marcas, rayaduras u otro signo que haga posible la Identificación de sufragante convierte en nulo al sufragio.

Las autoridades que serán elegidas hoy

En las elecciones de hoy se elegirán las autoridades nacionales, provinciales y municipales, bajo el régimen del código electoral nacional el padrón nacional. La ley electoral de esta provincia dispone, en su artículo 1 la elección de 9 diputados nacionales y 6 suplentes; 20 senadores provinciales y 8 suplentes: 40 diputados provinciales y 10 suplentes: 22 electores de presidente y vicepresidente de la Nación y 10 suplentes; 60 electores de gobernador de la provincia y 10 suplentes, y concejales municipales. Los ciudadanos de la sección electoral I (capital) elegirán 16 diputados titulares y 4 suplentes: 8 senadores titulares y 3 suplentes, y 24 electores titulares y 4 suplentes. En tanto, los de la sección electoral II (resto de la provincia), elegirán 24 diputados titulares y 6 suplentes; 12 senadores titulares y 5 suplentes, y 36 electores titulares y 6 suplentes, una cifra de concejales que varía en cada municipio. La finalización del mandato de los electos será computada a partir del 3 de enero de 1984.