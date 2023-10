Balotaje 2023: un diputado de JxC tomó distancia de la postura de Patricia Bullrich y dijo que Javier Milei "no es un cambio deseado"

El diputado electo sostuvo que no quiere ser "cómplice" y señaló que "un cambio que no es necesariamente un cambio deseado". "Si Milei accede al poder, aquellas cosas razonables, las voy a acompañar de la misma manera que si Massa en su necesidad de ganar mayorías está dispuesto a abandonar algunos de los defectos y malas prácticas de las que somos testigos desde hace 12 años también estaremos dispuestos porque no queremos un cambio y nada más. Quiero que la Argentina mejore y lamentablemente el cambio no lo condice Cambiemos", explicó.