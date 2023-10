Gabriel Díaz: “Las religiones pueden aportar a la paz duradera en la sociedad y en el mundo”

- El amor nos lleva a considerar en el otro la imagen de Dios, cualquiera sea su característica o religión; nos lleva a aprender a mirar en la tradición del otro algo que me va a enriquecer como persona y a la comunidad. ¿Quién de nosotros puede decir, en alguna religión, “Dios está sólo en mi casa?”. Un Dios que es inabarcable, inescrutable y todo poderoso. ¿Por qué no va a estar en la casa del otro si es el mismo para todos? Aprender esta mirada más amplia, más profunda, más de fe verdadera, sirve para valorar a mi hermano, cualquiera sea, como imagen y semejanza de Dios; esa es la imagen que debemos tener para que verdaderamente haya un cambio y no malentendidos.