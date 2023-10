Semáforos, un gran desafío para el nuevo gobierno capitalino

Radiografía

La situación es compleja todos los días, ande o no el semáforo, aseguró Valentina, de una verdulería ubicada sobre Corrientes. “Aunque funcione el semáforo, el tránsito es muy pesado. Para empezar, los vehículos se estacionan acá, en la parada de colectivo, y complican todo. La cuestión empeoró la semana pasada, cuando hubo un apagón. De ahí, no anduvo más el semáforo”, resumió la joven. Es cierto, es una esquina complicada. Según comentaron vecinos de esas esquinas, no se ven empleados de tránsito controlando la situación. En diálogo con LA GACETA, el saliente subsecretario de Tránsito capitalino Enrique Romero explicó que la presencia de personal depende de los horarios y de las denuncias que se realizan. Ayer al mediodía, en la esquina del accidente sí había dos agentes de tránsito.