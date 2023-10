Mundial de Rugby: el finalista Sudáfrica se enfrenta a una denuncia por racismo

Según informó el medio The Telegraph, el hooker Mbonambi habría insultado a Tom Curry, cuando iban 28 minutos de la semifinal ante Inglaterra. Si bien no hay pruebas del momento exacto, se investiga un audio en el que la víctima informa de lo sucedido. “¿Qué puedo hacer si su hooker me dice ‘white cunt’?, le preguntó el jugador inglés al árbitro Ben O'Keefe. "Nada, por favor", respondió el juez.