Los problemas físicos le jugaron una mala pasada a Gómez en la maratón de los Panamericanos

Gómez sintió intensas molestias físicas cuando promediaba casi la mitad de los 42 kilómetros que tenía el recorrido por las calles de Santiago de Chile en una jornada de intenso calor. “No sé si fue la presión. La verdad, no tengo idea qué pasó”, le dijo Gómez a LA GACETA. “Venía cola de pelotón, soportando bastante bien el ritmo”, relató el medallista de bronce en el Panamericano de Maratón 2023. No fue específicamente una lesión lo que lo dejó fuera de competencia a Gómez. “Me sentía dentro todo cómodo, pero en el kilómetro 22 me empezó a doler la cabeza un poco. Pasé el 23 y ya me empezó a doler mucho la parte de atrás del cuello. Ahí fue cuando me frené, me mareé, casi me descompensé. Y me quedé clavado ahí; me volví caminando”, fue el detalle que hizo el nacido en Los Arroyos, Alberdi. El podio lo ocuparon el peruano Cristhian Pacheco, el chileno Hugo Catrileo y el peruano Luis Ostos.

En tanto la marplatense Borelli consiguió la medalla de plata en la maratón femenina luego de liderar la prueba a metros de la meta. La argentina llegó extenuada al final de la carrera, fue superada por la mexicana Citlali Cristian y recibió asistencia de su equipo técnico para salir de la pista y llegar a la carpa de los atletas.

Pese a la frustración de no haber logrado el oro por muy poco, la actuación de Borelli fue de todas formas histórica, al tratarse de la primera medalla panamericana en la maratón de damas.