Nuevas claves del "acarreo" en las elecciones: choferes que se camuflaron y servicio a bordo de motos

En las inmediaciones los conductores estacionaban sus autos y bajaban a esperar. En algunos casos se trataba de taxistas, pero en su mayoría eran choferes de vehículos particulares. “Lo que pasa es que también es un servicio. Los taxistas trabajamos bien en días así, pero no todo el mundo puede pagar un viaje”, sintetizó Manuel González, un chofer que esperaba a unas clientas afuera de la escuela Media Los Gutiérrez. “se sabe que los colectivos hoy circulan gratis, pero el tema es que los ómnibus no llegan a todos lados y, además, pasan con mucha menos frecuencia. Realmente si no fuera porque les ponen un auto a disposición habría gente que no iría a votar”, agregó. Por otra parte, otro chofer, que no quiso identificarse, sostuvo que a los conductores “les estaban pagando entre $ 10.000 y $ 15.000 por los traslados, según el acuerdo al que llegan con algún dirigente”.