"Con industria hay Nación, hay trabajo"

Creo que no hay un sector más que el otro en cuanto a los perjudicados. Todos estamos perjudicados porque la crisis no hace distinción. Cuando hay semejante nivel de incertidumbre, donde nadie sabe qué va a pasar, nadie gana. Creo que estamos todos en una gran pregunta: ¿qué es lo que va a pasar? No hay nadie en la Argentina que no se haga la pregunta. Peor aún, nadie tiene la respuesta.