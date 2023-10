Murió Burt Young, el querido actor que interpretó a Paulie en las películas “Rocky”

Burt Young, el mejor amigo, asistente del rincón y cuñado de Sylvester Stallone en la franquicia “Rocky”, murió el 8 de octubre, sin embargo, su familia dio a conocer oficialmente la noticia en estas horas. En diálogo con The New York Times, la hija del actor confirmó su fallecimiento, aunque no dio a conocer detalles de las causas.