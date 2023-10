La TV tucumana, vista desde adentro

“Cuando estudiaba la carrera ya hacía algunas entrevistas que después volqué en mi tesis. Por ejemplo, entre otros, a Alberto Lombana, que fue el precursor de la televisión tucumana, a Alberto Calliera, a Silvia Rolandi. Con ella en particular compartí muchos eventos. Desde los 18 años trabajé en el cable; ella me iba contando historias y fue entonces cuando me empecé a interesar en la cuestión”.