El juego detrás del juego: lo importante era cambiar y lo hizo en todos los sentidos

Flores se posicionó como lateral por derecha con responsabilidades en la marca, algo que supo hacer en su momento Marcelo Ortiz. La duda era saber cómo respondería en ese puesto y aunque en los primeros minutos el ex San Lorenzo se mostró con algunas dudas, luego se afirmó e hizo un partido correcto. Tal como se esperaba no pasó demasiado al ataque y en la única escalada que tuvo en el primer tiempo terminó en un centro peligroso, que por poco no pudo conectar Ramiro Carrera.