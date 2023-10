La misa de hoy: ocupados en lo menos esencial

Como sucede con el actuar humano, sus decisiones buscan otros intereses dejando lo más esencial por lo accidental. ¡No puedo, estoy muy ocupado! ¡No tengo tiempo, imposible! ¡Lo siento! Los jóvenes no tienen tiempo porque están forjando el porvenir: los exámenes, la novia, el novio... Cuando son padres o madres de familia, han de ocuparse del futuro del hogar y, naturalmente, no tienen tiempo. Todos nos vemos asediados por esta tentación: dispensarnos de acudir a la llamada divina llevando una vida de oración y frecuencia de Sacramentos, de servicio generoso a los demás, de formación doctrinal y de lucha contra nuestros instintos, por estar absorbidos por el trabajo de cada día. El mismo Jesús nos sugiere: buscad primero el Reino de Dios, que lo demás vendrá por añadidura (Cfr Lc 12,31). Tomémonos en serio la invitación de Dios. Todo está preparado. Se trata de una fiesta que no puede compararse, por su magnificencia, a cualquier alegría de este mundo. ¡También yo estoy invitado!