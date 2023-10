Frank Sinatra y Michael Bublé, en un doble homenaje

Pablo Escarlata y Maxi Sánchez se hicieron amigos hace más de 10 años, cuando Maxi grabó en el estudio de Pablo una canción de Michael Bublé que está en YouTube.

Hoy a las 21.30 ambos subirán al escenario del teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) con su show “Tributo Sinatra-Bublé”. Los socios de Club LA GACETA cuentan con promoción 2 x 1 en entradas.

“Quisimos cumplir el sueño de hacer un show con una big band, porque siempre estudiamos las canciones con pistas. Nos pusimos a trabajar en este desafío. Hemos cantado muchos géneros, pero nos focalizamos en temas de Frank Sinatra y Michael Bublé hace un año y medio, lo armamos como tributo y venimos desarrollando el proyecto”, revela Escarlata en nombre de los dos.

“Vengo del pop lírico. Arranqué en el Coro del Colegio Belgrano como solista, junto con Fernando de la Orden. Cuando hice el cambio de voz, tuve una banda de folclore; luego, en la adolescencia y en la secundaria teníamos grupos de folclore y bandas de rock. Ambos hemos cantado toda la vida. Somos cantantes amateurs, pero encaramos proyectos a nivel profesional. Con Constanza Corbacho hice muchos eventos privados, como casamientos en iglesias y en civil. Hemos ido desarrollando como trabajo las ganas de cantar, y de cantar lo que a tu grupo de pertenencia aprecia, como el folclore. En cambio en los casamientos cantamos en las recepciones, y ahí es donde yo empecé a cantar, a pedido , canciones de Sinatra y de Bublé”, dice.

En cambio, “Maxi viene del palo rockero, pero es una fonola humana, como le digo yo, porque agarra la guitarra y puede tocar temas desde los 70 hasta Tini. Es multifácetico, muy musical. Por ejemplo, en las fiestas del Bicentenario canté el Himno Nacional; y en el Mundial de Hockey hice una noche de tangos y jazz”, desarrolla entre sus antecedentes.

“La big band la armamos nosotros especialmente para este show y lleva nuestro nombre. La integran piano, guitarra, bajo-contrabajo y batería, que es la banda base, más seis vientos: trompetas, saxo y trombón. Hemos invitado a dos cantantes amigas, Daiana Vendel y Gabriela Araujo, que cantan con nosotros. Les damos un espacio para que canten un tema con cada uno”, detalla.

Escarlata y Sánchez son contemporáneos de Bublé, mas no de Sinatra. ¿Qué les atrae de La Voz? “Hemos crecido con influencias musicales diversas, pero nosotros somos amantes del jazz, y escuchamos mucho a Sinatra, a Tony Bennett, a Areta Franklyn, entre otros, desde la niñez. Ahora, cada canción que hacemos tiene un significado especial en nuestras vidas. Por ejemplo yo hago una versión a lo Bublé de ‘Always on my mind’. Todas son canciones de nuestras vidas: ‘New York New York’, Fly me to the moon’, ‘Come fly with me...’. Interpretamos 19 clásicos de estos, uno detrás de otro”, señala.

En cuanto a que Bublé ha traído al presente la tradición de los crooners, Escarlata apunta: “de una manera muy inteligente, aggiornándolos. Pero nosotros, como hacemos tributo, elegimos las canciones que ambos tienen en común, salvo algunas como ‘Home’ o ‘Everything’, que son canciones convertidas en clásicos de Michael y que tienen un significado especial para nosotros, en forma de recuerdo o de un momento especial que hemos vivido. Y luego por ejemplo, tomamos, por ejemplo ‘Come fly with me’, y la hacemos un poco sinatresca y un poco versión Bublé también. Hacemos una fusión de versiones”.