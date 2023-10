Manojo de Calles renueva su fuego para seguir haciendo teatro

Este año, por primera vez y desde la colectiva Las Lisístratas, ganó la Fiesta Provincial de Teatro con “La nave de las locas. En busca de la Matria Perdida”. Con esa la obra “le damos una vuelta al concepto foucoltiano sobre la locura y las payasas no nos aislamos más, no somos más la periferia y nos ponemos en el centro con un lenguaje que aborda el tema poéticamente pero que tiene el propósito principal de ir a buscar a un nuevo espectador, con la necesidad de salir de la reclusión de la pandemia y buscar la mirada que no va al teatro. Es darle teatro al que no busca teatro, en la calle, en un parque, en un patio, no importa; lo que importa es nuestra identidad, ¡nosotros somos el fuego!”, concluye, quizás a modo de resumen de tres décadas de desafíos y construcciones.