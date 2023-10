La Repandilla testimonia sus experiencias en las canciones

- Cuando llega el momento de componer, hacemos testimonios; quiere decir que lo que sucede vamos componiendo y le vamos dando el tono que creemos que necesita cada canción y cuando nace un testimonio, por ahí de un problema, un dolor o una tristeza familiar por determinada situación, componemos y las melodías tienen que tener de alguna manera conexión con la letra. Y cuando las canciones son por ahí más picarescas, también tiene que ver con lo que vamos viendo, con lo que sucede, pero no lo hacemos con la intención de ser atrevidos ni desubicados. Básicamente las canciones tienen que ser picaras y divertidas, y si vemos por ahí a una chica que se hace llamar La Zorra porque es su apodo y está bailando arriba de un parlante... Nada, es testimonio, por ahí si alguno lo toma mal es porque tenga esa mentalidad, esas ganas de hacer un drama de esto, pero somos muy respetuosos para componer. No tenemos muy presente si se puede enojar alguna mujer o no porque tenemos muchas fans que son mujeres y realmente respetamos a morir. Los que nos conocen saben que no somos mal intencionados y no haríamos nada con el fin de agredir o faltar el respeto. Nos enfocamos en transmitir alegría en nuestros shows.