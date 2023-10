Los rumores envuelven al “mundo Messi”: ¿Vuelve a Barcelona? ¿Se va a Arabia Saudita?

Una de las hipótesis que resonó es una posible cesión a Barcelona, el club en el que “La Pulga” se consolidó. Ante estas suposiciones, el entrenador de Inter Miami, Gerardo Martino, se sorprendió ante la pregunta en la última rueda de prensa. “Será para dar un paseo, no había oído nada de este tipo de rumores. Me sorprende. Si me dices que va de vacaciones o a visitar Barcelona, es probable, el resto lo desconozco”, respondió abriendo los ojos y entre risas pícaras.