Cartas de lectores: peregrinar por agua

Parece un chiste, pero en Lules no lo es. Desde hace años varios se padece la falta de agua, ya sea por cortes no programados o por falta de presión. Los Vecinos Autoconvocados vienen desde hace años realizando trámites pues paradójicamente el agua potable corre por las calles, por el mal estado de las cañerías, pero lo vecinos carecen de ella. El 29 de agosto pasado se no informó que se había aprobado fondos, por parte del Enohsa, para comenzar el arreglo de las cañerías en la calle Vicente Nasca en la Quebrada de Lules. Nunca más tuvimos noticias. Si bien la obra aprobada esto puede ser un comienzo estimamos que la urgencia amerita otras obras en todos los barrios de Lules. Hace unas semanas faltó el agua en una escuela primaria de Lules donde concurren cientos de niños. ¿No es que los niños están protegidos? ¿O será necesario acudir a la justicia federal para asegurar ese derecho? En la zona de Mercedes los vecinos tuvieron que llegar a amenazar con cortes de ruta para que haya reacción. Hay barrios donde se padeció la falta de agua por 30 días. Frente a la necesidad de agua para consumo, para higiene y ante la ola de calor que se vive, estimamos que autoridades del ejecutivo municipal como del Concejo Deliberante deberían acompañar estas gestiones pues se trata de un elemento vital para nuestro desarrollo.