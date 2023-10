Debate presidencial: en Trabajo y Producción se habló de impuestos, Pymes y sueldos

Bregman salió al cruce con Milei

El discurso de Javier Milei fue replicado por Bregman, que planteó: “Cuando Milei te habla en difícil, lo hace para ocultar su verdadero plan: ¿indemnizaciones? Afuera; ¿licencias? Afuera; ¿aguinaldo? Afuera. Si sos monotributista, precarizado, precarizado, no registrado, ya estás afuera, pero con lo que propone Milei no vas a estar mejor, no te van a dar los derechos que hoy no tenés, porque la única libertad que defiende Javier Milei es la libertad de que te exploten sin límites”, acusó.