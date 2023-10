Cartas de lectores: oleorresina

Leyendo el Suplemento Rural del sábado 7 de octubre, sin perjuicio del estado de la cuestión que en definitiva pudiera corresponder, me encuentro la grata sorpresa de reencontrar como “nueva” alternativa para Tucumán una investigación acerca de la oleorresina, sustancia que se obtiene a partir de frutos de ají y de pimiento; me refiero a la investigación realizada por el ingeniero agrónomo Lautaro Roncedo en el Campo Demostrativo Encalilla, en Amaicha del Valle, en colaboración con otros investigadores y agrónomos tales como la ingeniera Mary Correa y el ingeniero Raúl Orell para el organismo INTA. La experiencia comenzó entre 2002 y 2003, y se inscribió como variedad en 2008 con el nombre Lautaro INTA como homenaje realizado en vida a Lautaro Roncedo. Las características de esta variedad fueron detalladas en una entrevista realizada por La Gaceta al ingniero Orell el 15 de mayo de 2009. Esta variedad de pimiento para pimentón produce un 30% más de oleorresina que las variedades más productivas del mundo y desde entonces quedó como una alternativa productiva latente para Tucumán y los valles calchaquíes. Aunque me parece positivo que INTA y otros organismos tales como la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán continúen la investigación de mi padre, considero que la información es incompleta y debiera adecuarse mejor a sus circunstancias.