"La inseguridad en el campo se incrementó en los últimos años"

Entre los delitos que denunciaron sostuvieron que los más frecuentes son los robos de agroquímicos, cubiertas de algunas máquinas y herramientas de trabajo. Según le contó a LA GACETA Roberto Palomo, el vicepresidente de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte, “se incrementó la inseguridad en el campo en los últimos cinco años. Antes eran cosas más leves, pero ahora los daños son más importantes. Uno no puede estar tranquilo; a veces no estamos todo el tiempo en el campo por lo que no podemos monitorear, entonces se aprovechan para hacer esto”.