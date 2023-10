Un policial negro original y con estilo propio

Aunque este relato sea de los últimos de Naranjo Esquina, es el principio de todo. La sombra del padre está furtivamente instalada desde el inicio, y atraviesa la obra. En el primer relato, por ejemplo, “El serrucho” (p. 13), Zulma Paredes, una habitante de Naranjo Esquina, cuenta cómo perdió una mano por un accidente causado por su esposo; sin embargo, éste no es mencionado como tal sino como el “padre” de su hijo. En el segundo, de “Hasper, el verdulero” (p. 19), el narrador periodista dice: “Cuando aún vivía en Naranjo Esquina, mi patria era el barrio y, como mi familia era chica, fui el hijo de un verdulero pobre, croto y anarquista. Hasper no tuvo hijos y me amó como si fuera mi padre. Me sacó de las calles y me crió con unos libros hermosos y me dio el alimento que no tenía y el cariño que no tenía.”. Asoma el “padre” ausente, el biológico, y aparece un otro padre sustituto, Eduardo Hasper, cuya vida ermitaña y misteriosa, va revelándose a lo largo de la obra hasta situarlo como protagonista esencial.