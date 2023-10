Cartas de lectores: la perrera

El intendente actual anuncia una ordenanza para capturar los perros y gatos que se encuentren en la calle. Un retroceso de 50 años. Pero hay que tener en cuenta que los años cambiaron y también la apreciación de mucha gente sobre los animales. Lo que quiero decir es que este cruel procedimiento traerá consecuencias de mucha violencia porque cuando el personal intente capturar un animal se encontrará con una reacción de las personas que se opondrán. ¿Por qué el intendente arriesga a esos empleados? ¿Por qué no potencia las castraciones masivas? No puede haber ningún refugio estatal para albergar a estos animales porque ya tenemos la experiencia del desastroso CENARA que hasta se rumoreaba que las bolsas de alimento las negociaban y el estado de los animales era terrible. ¿Acaso el intendente Alfaro quiere dejarle un gran problema a la próxima intendente? Retírese con la frente alta para que en un futuro vuelva a presentarse para el cargo que elija. Y no lo recordemos con esta crueldad.