Una “no obra” que expone los mecanismos de creación

- Nosotros decimos que es una no obra porque hay algo que no está definido y armado; por el contrario hay una incertidumbre en aquello que va a acontecer: no tenemos textos, no hay acciones ficcionales predeterminadas, no hay personajes definidos. Todo lo que se ve, se busca en el momento, se improvisa. Lo que sí está entendido entre quienes participamos son los códigos y las dinámicas. Hay un entramado vincular también que habilita poder buscar, eso es lo único que sabemos que tenemos para actuar. Por lo tanto, la no obra se vuelve obra en su condición de proceso, de obra abierta. No tenemos texto base. Solo acuerdos formales, de juego con el cuerpo, la percepción, la sonoridad. Con estos actores indagamos en lo que llamamos tonos de actuación y de ahí devienen los textos improvisados. La actuación es la partitura que permite la asociación textual. La que nos dispara el sentido para improvisar.