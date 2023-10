Debate 2023: cruces y chicanas por la economía en las réplicas

Cruce de miradas y modelos

Sergio Massa también apuntó contra el dirigente libertario por promover el retorno de las AFJP al sistema previsional, la privatización de las empresas estatales, el arancelamiento de la educación universitaria y la dolarización. “Solo Zimbabue, El Salvador y Ecuador tienen ese modelo de dolarización y yo creo que Argentina tiene que elegir un camino distinto, que tiene que ver con incorporarse al mundo de los 100 países que están caminando hacia la modernidad económica”, aseguró el ministro candidato del frente oficialista. Y remarcó que su modelo no contempla rifar la moneda nacional ni poner “otra bandera en el Banco Central”.La respuesta no tardó en llegar y Milei acusó a Massa de haber ido en detrimento de las jubilaciones con las medidas adoptadas en su gestión al frente del Ministerio de Economía. “Cuando usted lo agarró teníamos una jubilación muchísimo más alta que la que tenemos hoy. Por favor, la de hoy no llega ni a 125 dólares”, refutó. Y sostuvo que sus dichos sobre la dolarización conllevan una “falacia”. “La emisión monetaria es un robo y este gobierno de delincuentes lleva 90 mil millones de dólares por eso defiende al Banco Central porque es un organismo con el que le roban a los argentinos honestos”, dijo.