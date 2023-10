La estela del éxito continúa luego de la carrera de LA GACETA

Los más de 1.100 corredores que circularon por el tramo que unió la rotonda de Horco Molle con la esquina de Lobo de la Vega por la avenida Perón confirmaron que la “Ciudad Jardín” tiene el destino que busca ese municipio. Ya anticipaban las autoridades cuando le abrieron las puertas y expresaron su apoyo al diario que Yerba Buena quieren que se identifique cada vez más con los deportes. En ese sentido, Barros aportó: “LA GACETA quiere estar con todos. Produciendo noticias y contenido que acompañe a los tucumanos en su día a día. Esta vez fue promover el deporte, el bienestar y una jornada en familia. Integrándonos más a la comunidad, a la sociedad de una manera más cercana”. Así como la gerenta de Marketing estuvo siempre atenta a lo sucedía alrededor desde la altura del escenario montado delante del paredón de La Hoya acompañando a la conductora del evento, Mariana Soler, Francisco Martínez Luque estuvo en una función similar. El Director de Culmen Expediciones no deja de sorprenderse con ciertas situaciones deportivas que solo encuentra en el ámbito tucumano y que en los “10K LA GACETA” lo emocionó hasta las lágrimas. “Ellos son como 1000 almas que están corriendo dando todo. Es un testimonio de que se puede. Son un ejemplo”, se refirió a los atletas Rafael Mellace e Irma Gautrain. Él, de 83 años y ella, de 84, son los que -por suerte- ponen en aprietos más seguido a los organizadores de carreras porque su deseo de correr implica ampliar el rango de edades en las categorías y eso también demanda un poquito más de trabajo logístico. “Yo tengo mis padres, mis abuelos... y Rafael me llama, me dice: ‘quiero correr, abríme una categoría’. Y con todo el equipo nos fijamos que las ambulancias estén, que el seguro los cubra, que esté todo okey; mucho trabajo. Pero cuando los vemos llegar es una satisfacción enorme”, reconoció Martínez Luque emocionado por el inspirador entusiasmo que mostraron.