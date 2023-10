Llega Axel, con la esencia romántica intacta

- ¡Me gratifica muchísimo! Amo la música; canto desde los tres años; toco piano desde los cinco y la guitarra desde los siete. No me imagino haciendo otra cosa que no sea música y me siento bendecido de poder vivir desde hace tantos años de esto que amo tan profundamente. Sin dudas ser un artista popular conlleva grandes sacrificios, y también trae momentos de tristeza y dolor, por ejemplo, cuando ves que tu hija llora porque te extraña es durísimo; uno se hace muchas preguntas acerca de si realmente está haciendo lo correcto, si está eligiendo bien. Pero creo firmemente que el buscar siempre tus sueños lleva a un buen puerto, y ese es el ejemplo que les quiero transmitir.