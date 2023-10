El cuadro que definió a Botero

En un paréntesis del recorrido por el museo me pregunto cómo habrá vivido Juan Carlos, hijo supérstite, los 44 años que pasaron desde la muerte de Pedro. Juan Carlos contesta elípticamente, hablando de su padre. “Nunca dejó de trabajar, ni un solo día, cayendo extenuado cada noche, terminando muchas veces con su hombro derecho destruido por el movimiento constante. Papá, le decía, tenés que parar. Y él me contestaba: No, hijo, no puedo, tengo que terminar esta obra”.