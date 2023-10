El ocaso de los ídolos

Demasiado humanos

De lo anterior, una explicación tan razonable como cualquier otra sobre el surgimiento del actual fenómeno político, me interesa otro aspecto, el más humano y personal. Porque pienso en el ocaso futuro de los ídolos actuales, en la hora de su humanización y su derrota, esa cosa inevitable que ahora tanto nos cuesta imaginar. En la inevitable caída. Pero pienso también en nuestro pequeño ocaso individual, el de todos, el de cada uno de los que alguna vez alcanzamos sin saberlo nuestra mejor versión, nuestro apogeo personal, y con el tiempo fuimos comprobando que esa cima soñada no era tan alta, ni estaba en aquel futuro que imaginábamos con ansiedad y optimismo, sino en el irrevocable pasado, y que todo lo que nos vamos encontrando en el resto del camino, y lo que nos encontraremos y que de alguna manera nos guía, no es más que una luz muerta, el pálido reflejo de una estrella sobre el agua estancada.