“Mejor y suma”, el torneo creado en la pandemia que ofrece sorpresas y mucha diversión

“Desde que tengo seis años que juego al golf y ahora estoy por cumplir 50. Dejé en 2005 porque no me daban los tiempos con el trabajo y cuando volví, me encontré que no estaba ninguno de los que jugaba siempre conmigo”, le explicó Cossio (III) a LA GACETA. “No conocía a nadie y salía a jugar con desconocidos. Por eso retomé el contacto y entre tres amigos lo organizamos una partida”, añadió Cossio (III) quien también es sobrino de la recordada María Eugenia “Marusa” Cossio, embajadora del golf tucumano.