“La Argentina es campeona del mundo en tasas, pero no rinden por la alta inflación”

En el Mundial de las Tasas de Política Monetaria, la Argentina bien puede resultar campeona tomando en cuenta un torneo de las 40 economías más grandes del mundo. Sin embargo, ese título se deprecia si se toma en cuenta que los ahorristas no pueden gozar de ese beneficio porque la inflación vuela y, por ende, se come rápidamente no sólo los intereses que se generan, sino hasta el capital.