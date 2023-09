Prat-Gay criticó la dolarización que propone Milei: “Es un fraude moral”

“Hay que volver a lo que funcionó; cuando el BCRA fue independiente, funcionó. La dolarización no resuelve todos los problemas y si no hay avances en esas soluciones no funciona -añadió-. Y si se deciden resolver, no hace falta dolarizar”. También se refirió a los precios relativos y, citando a Domingo Cavallo, ratificó que si no se ordenan cualquier plan de estabilización arranca “rengo”.