¿Quién gobernará el país? Incertidumbre política y su efecto en los mercados financieros

- "Muchas empresas, como no pueden dolarizarse, optan por adelantar el pago de aguinaldos y así sacarse los pesos de encima. Las opciones para colocar esos pesos hoy tienen rendimientos reales negativos", explicó Gabriel Caamaño, de la Consultora Ledesma. "El panorama no va a mejorar. Argentina tiene un gran problema con la inflación, el déficit fiscal y no escuchamos a Massa dar una solución", dijo el economista Ivan Carrino. "De repente, aparece toda una tremenda generosidad (del Gobierno) tras las PASO (...) pero es pan para hoy y hambre para mañana, alguien tiene que pagar este descalabro", agregó.