Teoría viral: “Los hombres van a ser buenos novios el día que se pregunten qué haría Messi”

De hecho, días atrás, en la entrevista que el capitán de la Selección tuvo con Migue Granados, contó que no es de “regalar” comentarios ni “Me gusta” en las redes sociales. “Ponés una boludez y sale en todos lados. Hay cosas que prefiero evitar hacer por lo que viene después. Pero en mi día a día con mi familia y amigos no me privo de nada", comentó durante la charla.